Польських десантників вітром віднесло на ЛЕП і дах приватного будинку

Під час навчань у Малопольському воєводстві Польщі двоє десантників через погодні умови приземлились у неправильному місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Інцидент стався тоді, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова стрибали з парашутами й мали приземлитись у Блендувській пустелі. Але вітром їх віднесло до села Хехло, розташованого неподалік.

#BREAKING #Poland Polish paratroopers from the 2nd Reconnaissance Regiment, intended for a desert landing, mistakenly descended on Chechło village due to strong winds, as reported by RMF FM.



The incident resulted in minor damage and one soldier with a leg injury requiring… pic.twitter.com/m9FnLqpomT

