Польських десантників вітром віднесло на ЛЕП і дах приватного будинку

Під час навчань у Малопольському воєводстві Польщі двоє десантників через погодні умови приземлились у неправильному місці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF FM.

Інцидент стався тоді, коли 12 солдатів 2-го розвідувального полку з Грубешова стрибали з парашутами й мали приземлитись у Блендувській пустелі. Але вітром їх віднесло до села Хехло, розташованого неподалік.

#BREAKING #Poland Polish paratroopers from the 2nd Reconnaissance Regiment, intended for a desert landing, mistakenly descended on Chechło village due to strong winds, as reported by RMF FM.



The incident resulted in minor damage and one soldier with a leg injury requiring… pic.twitter.com/m9FnLqpomT Реклама: September 9, 2024

Як пояснив кореспонденту RMF FM один із військовослужбовців, керованість парашута, який вони використовували, обмежена: він розкривається автоматично після виходу з літака.

Групу військовослужбовців віднесло на кілька сотень метрів на північний захід. Солдати впали на об'єкти нерухомості в Хехлі: один із них завис над лінією електропередач, а інший пошкодив дах приватного будинку.

Місцеві жителі допомогли військовим вибратись на землю. Ніхто не зазнав серйозних ушкоджень, одного військовослужбовця доправили до лікарні з травмою коліна.

Як пише RMF FM, інцидент розслідуватиме польська Комісія з розслідування авіаційних подій, а також внутрішні військові служби.

Минулого місяця на польському полігоні Ожиш в результаті нещасного випадку рикошетом було пошкоджено цивільну будівлю, розташовану поруч.

А раніше у Швеції на навчаннях НАТО під час стрибка з парашутом постраждали 11 військових.