В Польше в реке, возле границы с РФ, нашли тело офицера территориальной обороны

Прокуратура в Ольштыне расследует смерть офицера территориальной обороны, чье тело нашли в начале октября в реке Пасленка в городе Бранево, что в Варминско-Мазурском воеводстве.

Об этом случае написала газета Rzeczpospolita, сообщает "Европейская правда".

Гибель Лукаша З. произошла в ночь с 4 на 5 октября. Ни армия, ни другие службы ранее не предоставляли информации об инциденте.

Обстоятельства гибели солдата территориальной обороны расследует прокуратура.

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Как сообщила изданию пресс-секретарь Варминско-Мазурской бригады территориальной обороны, инцидент произошел вне службы.

Мужчина исчез 4 октября, а полиции сообщили об этом через день. Его тело нашли пожарные в реке Пасленка в Бранево, что в 8 километрах от границы с Калининградской областью РФ, 5 октября.

Лукаш З. с января 2024 года был профессиональным солдатом 43-го батальона пограничной охраны в Бранево, подчиненного 4-й Варминско-Мазурской бригаде территориальной обороны.

Прокурор Даниэль Бродовский, представитель региональной прокуратуры в Ольштыне, сообщил изданию, что производство еще не завершено, но его результаты пока не указывают на то, что к смерти мужчины могли приложиться третьи лица.

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