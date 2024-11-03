Орбан каже, що у разі перемоги Трампа Європа не зможе бути "за війну"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що у випадку перемоги Дональда Трампа на виборах у США Європа не зможе і надалі тримати свій "провоєнний курс" – тобто допомагати військово Україні оборонятись від Росії.

Про це Орбан заявив у інтерв’ю в неділю державному радіо, його цитує Telex, пише "Європейська правда".

Угорський прем’єр сказав, що до кінця року світ опиниться в інших умовак, коли "мирні" сили будуть у більшості. Ця зміна, на його думку, відбудеться з перемогою Дональда Трампа.

За словами Орбана, якщо Трамп повернеться до влади, "Європа не зможе залишатися провоєнною". Орбан вважає, що Європа не зможе самостійно нести тягар війни, в яку Європу "безвідповідально втягнули", і європейцям теж доведеться "пристосовуватися до ситуації".

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За словами глави уряду Угорщини, це питання слід обговорити в Будапешті, де наступного тижня зберуться європейські лідери на зустріч Європейської політичної спільноти.

Як відомо, Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Трампу у президентській гонці у США. Орбан у липні провів зустріч із Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.

Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.

А на початку жовтня угорський прем’єр заявив, що відкриє кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться до влади у США.