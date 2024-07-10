Сійярто бачить "шанс для миру" в Україні в разі перемоги Трампа

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.

Таке він мовив в інтерв’ю агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Сійярто виправдав "миротворчі вояжі" свого шефа, угорського прем’єра Віктора Орбана, заявивши, що метою Угорщини є припинення війни шляхом "мирних переговорів" за участю Росії та України.

"Я думаю, що має відбутися дуже сильний зовнішній вплив, щоб змусити їх хоча б почати переговори. Хто має шанс на це в найближчому майбутньому? Тільки президент Трамп, якщо його оберуть", – вважає він.

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Голова угорського МЗС додав, що в Будапешті "бачать шанс на мир, якщо президент Трамп переможе".

"Ми бачимо шанс для хороших угорсько-американських відносин, якщо переможе президент Трамп", – зазначив Сійярто.

Як відомо, експрезидент США обіцяв у разі перемоги на виборах домогтись "припинення війни" в Україні ще до вступу на посаду в січні 2025 року, а ще раніше – говорив, що в нього на це підуть "24 години".

За даними ЗМІ, для втілення цих ідей у команді Трампа нібито серйозно розглядають варіант "угоди з Кремлем", яка означала б відмову від вступу України та Грузії до НАТО і територіальні поступки України.

Тим часом у ЄС заговорили про покарання Угорщини та уряду Віктора Орбана за його міжнародну активність, у тому числі – за фейкове "посередництво" щодо припинення війни в Україні.