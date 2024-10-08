Орбан: Якщо Трамп переможе, відкоркую шампанське

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан укотре відкрито виступив на підтримку кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Відповідні слова пролунали під час пресконференції Орбана у Європейському парламенті у вівторок, 8 жовтня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

За словами прем'єра Угорщини, "ми відкриємо кілька пляшок шампанського, якщо Трамп повернеться" до влади у США.

Він також висловив припущення, що в разі перемоги Трампа Європа повинна бути готова до його зусиль для припинення війни в Україні ще до офіційної інавгурації в січні 2025 року.

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"Він буде діяти негайно – тому ми, як європейські лідери, не повинні втрачати часу. У нас не буде часу. Тому ми повинні реагувати спочатку інтелектуально, філософськи, а потім стратегічно", – сказав Орбан, не уточнивши, що має на увазі.

Угорський прем’єр укотре повторив, що Україна "не може виграти цю війну на полі бою", тому потрібно домовлятись про якнайшвидше припинення вогню, і Будапешт хоче "переконати лідерів Європейського Союзу змінити стратегію".

Як відомо, Віктор Орбан неодноразово висловлював свої симпатії Дональду Трампу у президентській гонці у США. Орбан у липні провів зустріч із Трампом, з яким обговорив "мирну місію" щодо України.

Перед тим угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що в разі перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США "шанс на мир" в Україні може зрости.