Орбан говорит, что в случае победы Трампа Европа не сможет быть "за войну"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что в случае победы Дональда Трампа на выборах в США Европа не сможет и в дальнейшем держать свой "провоенный курс" – то есть помогать военным образом Украине обороняться от России.

Об этом Орбан заявил в интервью в воскресенье государственному радио, его цитирует Telex, пишет "Европейская правда".

Венгерский премьер сказал, что до конца года мир окажется в других условиях, когда "мирные" силы будут в большинстве. Это изменение, по его мнению, произойдет с победой Дональда Трампа.

По словам Орбана, если Трамп вернется к власти, "Европа не сможет оставаться провоенной". Орбан считает, что Европа не сможет самостоятельно нести бремя войны, в которую Европу "безответственно втянули", и европейцам тоже придется "приспосабливаться к ситуации".

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По словам главы правительства Венгрии, этот вопрос следует обсудить в Будапеште, где на следующей неделе соберутся европейские лидеры на встречу Европейского политического сообщества.

Как известно, Орбан неоднократно выражал свои симпатии Трампу в президентской гонке в США. Орбан в июле провел встречу с Трампом, с которым обсудил "мирную миссию" по Украине.

Перед тем венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах в США "шанс на мир" в Украине может возрасти.

А в начале октября венгерский премьер заявил, что откроет несколько бутылок шампанского, если Трамп вернется к власти в США.