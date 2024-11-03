У Белграді зібрався антивладний протест через смертоносний обвал на вокзалі

Сотні опозиційних активістів зібралися в неділю в столиці Сербії Белграді на акцію протесту у зв’язку з обвалом на залізничній станції у місті Новий Сад

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Протестувальники з плакатами "Кров на ваших руках", "Корупція вбиває" і скандуванням "Арештуйте (президента Александара) Вучича" пройшли маршем повз урядові будівлі в центрі сербської столиці.

Сербські опозиційні політики, активісти та правозахисні групи звинувачують владу, лояльну до Вучича та його Сербської прогресивної партії, у нестримній корупції, зв'язках з організованою злочинністю, непотизмі та надмірній бюрократії.

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Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив у неділю, що влада розслідує, хто несе відповідальність за катастрофу.

"Прокуратура і поліція працюють над встановленням кримінальної відповідальності... (і) політичної відповідальності не уникнути", – сказав Вучевич в телевізійному ефірі.

Станція в Новому Саді була відремонтована в 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року.

Прокуратура міста заявила в неділю, що її слідчі допитали 26 осіб у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту Горана Весіча, і вилучили документи, що мають важливе значення. Ще 14 осіб були викликані на допит, додали в прокуратурі.

Катастрофа сталася в п'ятницю в місті Новий Сад, приблизно за 70 км від Белграда. Раптово обвалилася крівля на вході до вокзалу, в результаті чого загинули 14 людей і троє отримали важкі поранення.

Реконструкцію станції, де сталась трагедія, здійснював китайський підрядник. У деяких частинах вокзалу на момент обвалу все ще тривали будівельні роботи.