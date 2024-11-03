В Белграде собрался антивластный протест из-за смертоносного обвала на вокзале

Сотни оппозиционных активистов собрались в воскресенье в столице Сербии Белграде на акцию протеста в связи с обвалом на железнодорожной станции в городе Новый Сад

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

Протестующие с плакатами "Кровь на ваших руках", "Коррупция убивает" и скандированием "Арестуйте (президента Александара) Вучича" прошли маршем мимо правительственных зданий в центре сербской столицы.

Сербские оппозиционные политики, активисты и правозащитные группы обвиняют власть, лояльную к Вучичу и его Сербской прогрессивной партии, в безудержной коррупции, связях с организованной преступностью, непотизме и чрезмерной бюрократии.

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Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил в воскресенье, что власти расследуют, кто несет ответственность за катастрофу.

"Прокуратура и полиция работают над установлением уголовной ответственности... (и) политической ответственности не избежать", – сказал Вучевич в телевизионном эфире.

Станция в Новом Саде была отремонтирована в 2021 и 2022 годах. Другие незначительные работы продолжались до июля этого года.

Прокуратура города заявила в воскресенье, что ее следователи допросили 26 человек в связи с аварией, в том числе министра транспорта Горана Весича, и изъяли документы, имеющие важное значение. Еще 14 человек были вызваны на допрос, добавили в прокуратуре.

Катастрофа произошла в пятницу в городе Новый Сад, примерно в 70 км от Белграда. Внезапно обрушилась кровля на входе в вокзал, в результате чего погибли 14 человек и трое получили тяжелые ранения.

Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.