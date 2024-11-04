В уряді Естонії домовились просувати позбавлення росіян права голосу на місцевих виборах

У понеділок коаліційні партії Естонії вирішили, що хочуть прискореними темпами змінити виборчі права в естонській конституції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

Мета змін – заборонити громадянам Росії та Білорусі голосувати на муніципальних виборах.

"Сьогодні на раді коаліції ми домовилися, що будемо рекомендувати нашим парламентським фракціям терміново внести зміни до конституції, щоб громадяни країн-агресорів більше не могли приймати рішення на місцевих виборах", – сказав прем’єр Естонії Крістен Міхал.

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Правлячі партії хочуть провести голосування про внесення змін до конституції до четверга, щоб поправка набула чинності до муніципальних виборів наступного року.

Для прискореного внесення змін до Конституції необхідна більшість у чотири п'ятих голосів членів парламенту.

За пропозицією уряду, громадяни країн НАТО, ЄС, Швейцарії та, наприклад, України, як і раніше, матимуть право голосу на муніципальних виборах.

Між сторонами все ще триває суперечка про те, чи слід дозволити голосувати на муніципальних виборах особам без громадянства, які проживають в країні. В Естонії проживає близько 60 000 осіб, які внаслідок розпаду Радянського Союзу не мають громадянства жодної країни. Багато з них мають російське походження.

На останніх муніципальних виборах у 2021 році приблизно 30 000 громадян Росії скористалися своїм правом голосу.

В Естонії вже певний час триває дискусія про позбавлення права голосу на місцевих виборах в Естонії громадян Росії та Білорусі. Прем’єр-міністр, лідер "Партії реформ" Крістен Міхал поставив за мету найближчим часом вирішити це питання і внести зміни до конституції, щоб через рік російські та білоруські громадяни в Естонії вже не впливали на те, хто буде обраний до органів місцевого самоврядування.

У серпні 2023 року Міністерство юстиції Естонії вже готувало законопроєкт про обмеження права жителів Естонії з російським громадянством на участь у місцевих виборах, проте його не скерували на обговорення в уряд через розбіжності в частині відповідності законопроєкту конституції Естонії.

У жовтні 28 депутатів естонського парламенту ініціювали зміни до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.