В уряді Естонії домовились просувати позбавлення росіян права голосу на місцевих виборах
У понеділок коаліційні партії Естонії вирішили, що хочуть прискореними темпами змінити виборчі права в естонській конституції.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.
Мета змін – заборонити громадянам Росії та Білорусі голосувати на муніципальних виборах.
"Сьогодні на раді коаліції ми домовилися, що будемо рекомендувати нашим парламентським фракціям терміново внести зміни до конституції, щоб громадяни країн-агресорів більше не могли приймати рішення на місцевих виборах", – сказав прем’єр Естонії Крістен Міхал.
Правлячі партії хочуть провести голосування про внесення змін до конституції до четверга, щоб поправка набула чинності до муніципальних виборів наступного року.
Для прискореного внесення змін до Конституції необхідна більшість у чотири п'ятих голосів членів парламенту.
За пропозицією уряду, громадяни країн НАТО, ЄС, Швейцарії та, наприклад, України, як і раніше, матимуть право голосу на муніципальних виборах.
Між сторонами все ще триває суперечка про те, чи слід дозволити голосувати на муніципальних виборах особам без громадянства, які проживають в країні. В Естонії проживає близько 60 000 осіб, які внаслідок розпаду Радянського Союзу не мають громадянства жодної країни. Багато з них мають російське походження.
На останніх муніципальних виборах у 2021 році приблизно 30 000 громадян Росії скористалися своїм правом голосу.
В Естонії вже певний час триває дискусія про позбавлення права голосу на місцевих виборах в Естонії громадян Росії та Білорусі. Прем’єр-міністр, лідер "Партії реформ" Крістен Міхал поставив за мету найближчим часом вирішити це питання і внести зміни до конституції, щоб через рік російські та білоруські громадяни в Естонії вже не впливали на те, хто буде обраний до органів місцевого самоврядування.
У серпні 2023 року Міністерство юстиції Естонії вже готувало законопроєкт про обмеження права жителів Естонії з російським громадянством на участь у місцевих виборах, проте його не скерували на обговорення в уряд через розбіжності в частині відповідності законопроєкту конституції Естонії.
У жовтні 28 депутатів естонського парламенту ініціювали зміни до конституції щодо права голосу громадян Росії, яким вони можуть користуватись на місцевих виборах як резиденти країни.