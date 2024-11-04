В правительстве Эстонии договорились продвигать лишение россиян права голоса на местных выборах

В понедельник коалиционные партии Эстонии решили, что хотят ускоренными темпами изменить избирательные права в эстонской конституции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

Цель изменений – запретить гражданам России и Беларуси голосовать на муниципальных выборах.

"Сегодня на совете коалиции мы договорились, что будем рекомендовать нашим парламентским фракциям срочно внести изменения в конституцию, чтобы граждане стран-агрессоров больше не могли принимать решения на местных выборах", – сказал премьер Эстонии Кристен Михал.

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Правящие партии хотят провести голосование о внесении изменений в конституцию до четверга, чтобы поправка вступила в силу до муниципальных выборов в следующем году.

Для ускоренного внесения изменений в Конституцию необходимо большинство в четыре пятых голосов членов парламента.

По предложению правительства, граждане стран НАТО, ЕС, Швейцарии и, например, Украины, как и раньше, будут иметь право голоса на муниципальных выборах.

Между сторонами все еще продолжается спор о том, следует ли разрешить голосовать на муниципальных выборах лицам без гражданства, проживающим в стране. В Эстонии проживает около 60 000 человек, которые в результате распада Советского Союза не имеют гражданства ни одной страны. Многие из них имеют российское происхождение.

На последних муниципальных выборах в 2021 году примерно 30 000 граждан России воспользовались своим правом голоса.

В Эстонии уже некоторое время продолжается дискуссия о лишении права голоса на местных выборах в Эстонии граждан России и Беларуси. Премьер-министр, лидер "Партии реформ" Кристен Михал поставил цель в ближайшее время решить этот вопрос и внести изменения в конституцию, чтобы через год российские и белорусские граждане в Эстонии уже не влияли на то, кто будет избран в органы местного самоуправления.

В августе 2023 года Министерство юстиции Эстонии уже готовило законопроект об ограничении права жителей Эстонии с российским гражданством на участие в местных выборах, однако его не направили на обсуждение в правительство из-за разногласий в части соответствия законопроекта конституции Эстонии.

В октябре 28 депутатов эстонского парламента инициировали изменения в конституцию относительно права голоса граждан России, которым они могут пользоваться на местных выборах как резиденты страны.