Грузинська опозиція почала мітинг під парламентом, поруч чергує поліція

У Тбілісі перед будівлею парламенту почалася акція протесту, організована опозиційними партіями.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Новости-Грузия".

Перед будівлею парламенту Грузії почався мітинг опозиційних політсил, які мають оголосити свій план дій після того, як заявили про масштабні фальсифікації на парламентських виборах. Протестувальники прийшли туди ходою від Вокзальної площі.

Pro-European rally just began in Tbilisi. People are gathering in front of the parliament to protest the hijacked elections. 🫡🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/ZXxYp20mKg

Проспект Руставелі перекритий, в урядовому кварталі зосереджені значні сили поліції, у дворі парламенту чергує спецназ.

Це друга акція протесту опозиції після парламентських виборів 26 жовтня, за підсумками яких керівна партія "Грузинська мрія" заявила про свою перемогу. Перший мітинг відбувся 28 жовтня, після того, як Центрвиборчком оголосив попередні результати.

Georgian opposition rally kicking off in Tbilisi now. Only the second since last weekend's election. Expected that they will announce concrete actions for their plan to get new elections here. pic.twitter.com/ERBvGma9GC