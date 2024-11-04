Оппозиция в Грузии планирует ежедневные протесты против фальсификации выборов

Акции грузинской оппозиции из-за несогласия с объявленными результатами парламентских выборов 26 октября будут иметь ежедневный характер.

Об этом заявил один из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Ника Мелия на митинге у здания парламента Грузии в понедельник, 4 ноября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа".

По словам Мелии, оппозиция намерена сформировать "одно мощное протестное движение, которое свергнет режим", и уже анонсировала следующую акцию протеста на 5 ноября у тбилисского Дворца спорта.

"Мы будем на улице каждый день. Нас должно быть столько, чтобы никто не мог войти сюда (в парламент. – Ред.), но стоять только на Руставели недостаточно, мы должны стоять на всех проспектах", – добавил политик.

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Предположительно, оппозиция планирует блокировать основные транспортные артерии города, предполагает "Эхо Кавказа".

Ранее в оппозиции призвали также готовить палатки для дальнейших протестов.

По объявленному Центральной избирательной комиссией Грузии результату, партия власти "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах 26 октября с 54% голосов.

В то же время международные наблюдатели в предварительном докладе заявили о проблемах на выборах. Компании, проводившие оппозиционные экзитполы, выразили сомнение в правдивости официальных результатов голосования.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.