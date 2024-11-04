В Сербии министр уходит в отставку из-за смертельного обвала на железнодорожном вокзале

Министр строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Горан Весич объявил, что подаст в отставку после аварии на железнодорожном вокзале в городе Новый Сад, где 14 человек погибли и трое получили серьезные ранения.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Весич объявил, что подаст в отставку с министерской должности во вторник, 5 ноября.

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"Я не объявлял о своей отставке до сих пор из уважения к жертвам и их семьям. Я предложил свою отставку в тот же день, когда произошла авария в Новом Саде", – сказал чиновник.

В то же время он сказал, что "ни он, ни люди, которые с ним работают, не несут ни капли ответственности за произошедшую трагедию".

Катастрофа произошла в пятницу в городе Новый Сад, примерно в 70 км от Белграда. Внезапно обрушилась кровля на входе в вокзал, в результате чего погибли 14 человек и трое получили тяжелые ранения.

Реконструкцию станции, где произошла трагедия, осуществлял китайский подрядчик. В некоторых частях вокзала на момент обвала все еще продолжались строительные работы.