У "Грузинській мрії" виправили карту, яку розкритикували за "відсутні" окуповані території

У керівній партії Грузії "Грузинська мрія" виправили мапу країни, яка після першого використання спровокувала звинувачення у тому, що у неї не включили окуповані території.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

5 листопада спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі, член політради "Мрії", знову проводив брифінг і використав на ньому оновлену мапу. Окуповані Абхазію і Цхінвальський регіон на цей раз зафарбували темно-сірим.

У попередній версії мапи для цих територій використали дуже світлий відтінок сірого, через що у багатьох телеглядачів склалося враження, що вони зовсім відсутні на мапі як частина Грузії і Папуашвілі довелось виправдовуватися.

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Перед цим грузинська опозиція обурилася присутністю в країні у період виборів підсанкційного російського пропагандиста.

Нагадаємо, ввечері 4 жовтня опозиційні партії зібрали велику акцію під парламентом та оголосили на ній свій план дій, що включає щоденні протести.

Також стало відомо, що суд скасував результати виборів на 30 дільницях через порушення.

Про те, чи це вже остаточна перемога партії влади "Грузинська мрія", читайте в статті Революція "на паузі": що відбувається у Грузії та чи мають протести шанси на успіх.