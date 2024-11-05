В партии власти Грузии исправили карту с "отсутствующими" оккупированными территориями

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" исправили карту страны, которая после первого использования спровоцировала обвинения в том, что в нее не включили оккупированные территории.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Эхо Кавказа".

5 ноября спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, член политсовета "Мрии", снова проводил брифинг и использовал на нем обновленную карту. Оккупированные Абхазию и Цхинвальский регион на этот раз закрасили темно-серым.

В предыдущей версии карты для этих территорий использовали очень светлый оттенок серого, из-за чего у многих телезрителей сложилось впечатление, что они вовсе отсутствуют на карте как часть Грузии и Папуашвили пришлось оправдываться.

Реклама:

Перед этим грузинская оппозиция возмутилась присутствием в стране в период выборов подсанкционного российского пропагандиста.

Напомним, вечером 4 октября оппозиционные партии собрали большую акцию под парламентом и объявили на ней свой план действий, включающий ежедневные протесты.

Также стало известно, что суд отменил результаты выборов на 30 участках из-за нарушений.

О том, это уже окончательная победа партии власти "Грузинская мечта", читайте в статье Революция "на паузе": что происходит в Грузии и имеют ли протесты шансы на успех.