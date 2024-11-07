СМИ: "АдН" исключает трех вероятных причастных к праворадикальной группировке

Ультраправая немецкая партия "Альтернатива для Германии" заявила в среду, 6 ноября, что исключает трех человек, которых арестовали по подозрению в принадлежности к ультраправой боевой группировке.

Об этом сообщило издание DW со ссылкой на заявление партии и проинформированных собеседников в правоохранительных органах, передает "Европейская правда".

Как сообщили журналисты, "Альтернатива для Германии" заявила, что "быстро исключает" трех человек, арестованных по подозрению в принадлежности к "Саксонским сепаратистам" – ультраправой боевой группировке.

Как известно, аресты состоялись в Лейпциге и его окрестностях, в столице Саксонии Дрездене, в округе Мейсен, а также в польском пограничном городе Згожелец.

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Как передает издание, следственный судья в городе Карлсруэ во вторник, 5 ноября, выдал ордер на досудебное содержание под стражей шестерых подозреваемых.

Отмечается, что один из арестованных – работник офиса депутата земельного парламента от "АдН" Александра Визнера, который сразу же уволил его с работы.

Подозреваемый получил травму челюсти во время ареста, сообщили журналистам собеседники в органах безопасности, и сейчас находится на лечении в больнице.

Фото: DW

Другой обвиняемый, арестованный в Польше, должен предстать перед следственным судьей Федерального суда в Карлсруэ после его перевода.

Как отметили журналисты, после арестов лидер "Альтернативы для Германии" в Йорг Урбан заявил, что планирует исключить трех членов партии, которых подозревают в принадлежности к группировке.

"АдГ" отвергает любую форму насилия в политических дебатах. Даже подготовка к возможным актам насилия или восстаниям неприемлема", – цитируют журналисты его слова.

Также отмечается, что партия заявила, что решение исполнительного комитета об исключении членов партии было единогласным, но это решение еще должно быть рассмотрено государственным арбитражным судом.

Журналисты добавили, что солидеры партии Алиса Вайдель и Тино Хрупалла в своем заявлении заявили, что поддерживают исключение.

Немецкие СМИ писали, что "Саксонские сепаратисты" – это группа из 15-20 человек, идеология которой характеризуется расистскими и антисемитскими идеями.

Утверждается, что для них не существует никаких сомнений в том, что Германию ждет "крах" и что государство и общество распадутся в определенный день.

В сентябре сообщалось, что политики из ячейки ультраправой партии "Альтернатива для Германии" в федеральной земле Бранденбург провели тайную встречу, на которой обсуждали "смену режима" в Германии и революцию правых.

В октябре в Берлине и земле Бранденбург прошла серия обысков у лиц, которых считают ультраправыми экстремистами.