У Польщі затримали ймовірного очільника праворадикальної терористичної групи
Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 23-річного німця, підозрюваного у створенні праворадикальної терористичної організації.
Про це повідомило RMF24 із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".
Як повідомляється, співробітники Агентства внутрішньої безпеки в результаті багатомісячної співпраці з Федеральним відомством кримінальної поліції Німеччини затримали Йорга С. у вівторок, 5 листопада в місті Згожелець.
Як передають журналісти, 23-річного громадянина Німеччини звинувачують у створенні та участі в праворадикальній терористичній організації "Саксонські сепаратисти".
Правоохоронці стверджують – члени цієї організації неодноразово проходили воєнізовану підготовку з використанням бойової техніки.
Група також начебто придбала військове спорядження: камуфляжні костюми, шоломи, розвантажувальні жилети та протигази.
Служби проводили операцію не лише в Польщі, але й у Німеччині та Австрії.
Як писала "Європейська правда", загалом було затримано вісім осіб і проведено обшуки у 20 місцях.
Німецькі ЗМІ писали, що "Саксонські сепаратисти" – це група з 15-20 людей, ідеологія якої характеризується расистськими та антисемітськими ідеями.
Стверджується, що для них не існує жодних сумнівів у тому, що Німеччину чекає "крах" і що держава і суспільство розпадуться в певний день.
У серпні повідомляли, що члени неонацистського угруповання "Північний рух опору" у закритих чатах обговорювали можливість убивства міністра юстиції Швеції Гуннара Стрьоммера на ґрунті антисемітизму.
Наприкінці жовтня писали, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.