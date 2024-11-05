У Польщі затримали ймовірного очільника праворадикальної терористичної групи

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали 23-річного німця, підозрюваного у створенні праворадикальної терористичної організації.

Про це повідомило RMF24 із посиланням на дані правоохоронців, передає "Європейська правда".

Як повідомляється, співробітники Агентства внутрішньої безпеки в результаті багатомісячної співпраці з Федеральним відомством кримінальної поліції Німеччини затримали Йорга С. у вівторок, 5 листопада в місті Згожелець.

Як передають журналісти, 23-річного громадянина Німеччини звинувачують у створенні та участі в праворадикальній терористичній організації "Саксонські сепаратисти".

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Правоохоронці стверджують – члени цієї організації неодноразово проходили воєнізовану підготовку з використанням бойової техніки.

Група також начебто придбала військове спорядження: камуфляжні костюми, шоломи, розвантажувальні жилети та протигази.

Служби проводили операцію не лише в Польщі, але й у Німеччині та Австрії.

Як писала "Європейська правда", загалом було затримано вісім осіб і проведено обшуки у 20 місцях.

Німецькі ЗМІ писали, що "Саксонські сепаратисти" – це група з 15-20 людей, ідеологія якої характеризується расистськими та антисемітськими ідеями.

Стверджується, що для них не існує жодних сумнівів у тому, що Німеччину чекає "крах" і що держава і суспільство розпадуться в певний день.

У серпні повідомляли, що члени неонацистського угруповання "Північний рух опору" у закритих чатах обговорювали можливість убивства міністра юстиції Швеції Гуннара Стрьоммера на ґрунті антисемітизму.

Наприкінці жовтня писали, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.