ЗМІ: У Німеччині заарештували ймовірних учасників праворадикальної терористичної групи

У Німеччині заарештували вісьмох людей, яких підозрюють у членстві у праворадикальній терористичній групі, яка начебто планувала використати збройну силу для створення нацистської держави.

Про це пише Spiegel із посиланням на дані федеральної прокуратури, передає "Європейська правда".

Як повідомили журналісти, правоохоронці проводять обшуки в численних будинках в районі Лейпцига, Дрездена та інших населених пунктах.

За даними агентства, у ході операції було заарештовано вісім чоловіків у віці від 21 до 25 років. Генеральна прокуратура ФРН звинувачує їх у приналежності до праворадикальної терористичної організації.

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Як підтвердила журналістам прессекретар федеральної прокуратури, підозрювані входять до складу бойового угруповання, відомого як "Саксонські сепаратисти".

За інформацією агентства, арештам передувало тривале розслідування, проведене Федеральним управлінням кримінальної поліції і Федеральним відомством із захисту конституції.

Стверджується, що угруповання було засноване у 2020 році.

Зазначається, що серед обвинувачених є брати Йорг і Йорн С., які, як стверджується, належать до сім'ї відомого правого екстреміста з Австрії.

Журналісти пишуть, що підозрювані начебто планували використати збройну силу для встановлення суспільного ладу за зразком націонал-соціалізму в "день Х". З цією метою, серед іншого, вони мали провести воєнізовані навчання.

За даними федеральної прокуратури, "Саксонські сепаратисти" – це група з 15-20 людей, ідеологія якої характеризується расистськими та антисемітськими ідеями.

Стверджується, що для них не існує жодних сумнівів у тому, що Німеччину чекає "крах" і що держава і суспільство розпадуться в певний день.

"У зв'язку з цим група хотіла б використати збройну силу для завоювання територій у Саксонії та, можливо, в інших східних німецьких землях, щоб встановити державу і суспільство за зразком націонал-соціалізму", – заявили прокурори.

Журналісти проінформували, що загалом правоохоронці обшукали близько 20 будинків, у тому числі в Австрії та Польщі.

Заарештовані постануть перед слідчими суддями Федерального суду. Очікується, що правоохоронці ухвалять рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У серпні повідомляли, що члени неонацистського угруповання "Північний рух опору" у закритих чатах обговорювали можливість убивства міністра юстиції Швеції Гуннара Стрьоммера на ґрунті антисемітизму.

Наприкінці жовтня писали, що німецька поліція розшукує чоловіка, який залишив сумку з вибухівкою на залізничному вокзалі у Берліні і втік після того, як його зупинили федеральні офіцери.