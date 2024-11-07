Криза у Німеччині: Шольц не відмовляється від планів чекати з вотумом довіри до січня

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц не піддається на заклики наблизити голосування за вотум довіри уряду після розпаду коаліції, що могло би запустити дострокові вибори.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Tagesspiegel.

Олаф Шольц після закликів не відкладати голосування за довіру уряду майже одразу дав зрозуміти, що не збирається відмовлятись від початкового наміру проводити голосування раніше 15 січня.

"Громадяни скоро отримають можливість знову вирішити, як діяти далі. Це їхнє право. Я ініціюю вотум довіри у Бундестазі на початку 2025 року", – зазначив канцлер.

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Нагадаємо, керівна коаліція Німеччини, що сформувалася після виборів наприкінці 2021 року, остаточно "посипалася" ввечері 6 листопада після тривалого періоду суперечок довкола того, як вирішувати економічні проблеми.

Канцлер Олаф Шольц вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Віцеканцлер та міністр економіки Роберт Габек, коментуючи розпад урядової коаліції, назвав це "трагедією, якої можна було б уникнути".

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц хоче, щоб голосування щодо вотуму довіри уряду Шольца відбулося вже наступного тижня, а не у січні.

До швидшого голосування у парламенті за вотум довіри до уряду закликали й інші парламентські фракції.

Одне з останніх опитувань засвідчило, що більше половини німців підтримують дострокові вибори. При цьому така підтримка найвища у східних землях та серед прихильників партій крайнього спектра, але також і серед виборців ХДС.