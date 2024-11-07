Більшість німців підтримують дострокові вибори – опитування

Більшість німців підтримують проведення дострокових парламентських виборів на тлі коаліційної кризи.

Як повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда", такі дані опитування, проведеного ще до оголошення про розпад коаліції, наводить ARD DeutschlandTrend.

53% опитаних висловилися за дострокові вибори. Проте чималий показник, 40%, виступали за те, щоб керівна коаліція продовжувала залишатися при владі на період, що залишається до виборів.

Найбільше прихильників дострокових виборів – серед прихильників партій крайнього спектра, які набирають популярності: ультраправої популістської "АдН" (88%) та Альянсу Сари Вагенкнехт (82%), який нещодавно показав успіх на виборах у східних землях та претендує на участь у регіональних урядах. Загалом підтримка дострокових виборів на сході Німеччини більша, аніж на заході (60% проти 52%).

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Серед прихильників консервативного Християнсько-демократичного союзу дострокові вибори підтримують 68%, серед виборців СДПН – 25%, "Зелених" – 18%.

Опитування проводили 6 листопада, але ще до оголошень про відставку лідера "Вільних демократів" Лінднера.

У попередньому опитуванні DeutschlandTrend минулого тижня 85% опитаних відповіли, що невдоволені роботою уряду. Щодо підтримки окремих політиків, найбільш схвально висловлювалися про міністра оборони Бориса Пісторіуса (55%), лідера ХДС Фрідріха Мерца (30%) та лідеру популістської партії свого імені Сару Вагенкнехт (24%).

Шольц отримав показник 19%, так само як лідер "Вільних демократів" Крістіан Лінднер та співлідерка "АдН" Аліс Вайдель.

Канцлер Олаф Шольц 6 листопада вирішив звільнити міністра фінансів Крістіана Лінднера – лідера Вільної демократичної партії, яка входить до коаліції, та оголосив про наміри ініціювати голосування за довіру своєму уряду в січні 2025 року.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц хоче, щоб голосування щодо вотуму довіри уряду Шольца відбулося вже наступного тижня, а не у січні.

До швидшого голосування у парламенті за вотум довіри до уряду закликали й інші парламентські фракції.