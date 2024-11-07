Кризис в Германии: Шольц не отказывается от планов ждать с вотумом доверия до января

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не поддается на призывы приблизить голосование за вотум доверия правительству после распада коалиции, что могло бы запустить досрочные выборы.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

Олаф Шольц после призывов не откладывать голосование за доверие правительству почти сразу дал понять, что не собирается отказываться от первоначального намерения проводить голосование раньше 15 января.

"Граждане скоро получат возможность снова решить, как действовать дальше. Это их право. Я инициирую вотум доверия в Бундестаге в начале 2025 года", – отметил канцлер.

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Напомним, правящая коалиция Германии, сформировавшаяся после выборов в конце 2021 года, окончательно "посыпалась" вечером 6 ноября после длительного периода споров вокруг того, как решать экономические проблемы.

Канцлер Олаф Шольц решил уволить министра финансов Кристиана Линднера – лидера Свободной демократической партии, и объявил о намерениях инициировать голосование за доверие своему правительству в январе 2025 года.

Вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек, комментируя распад правительственной коалиции, назвал это "трагедией, которой можно было бы избежать".

Лидер оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц хочет, чтобы голосование по вотуму доверия правительству Шольца состоялось уже на следующей неделе, а не в январе.

К более быстрому голосованию в парламенте за вотум доверия правительству призвали и другие парламентские фракции.

Один из последних опросов показал, что более половины немцев поддерживают досрочные выборы. При этом такая поддержка – самая высокая в восточных землях и среди сторонников партий крайнего спектра, но также и среди избирателей ХДС.