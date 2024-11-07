WSJ узнало, что думают предложить Трампу советники для плана "быстрого мира"

В идеях окружения избранного президента США Дональда Трампа по выполнению его обещания "быстро прекратить войну" в Украине якобы фигурирует идея о заморозке фронта по актуальной линии с демилитаризованной зоной и 20-летний мораторий на принятие Украины в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале The Wall Street Journal на основе общения с анонимными источниками.

Издание отмечает, что, по словам окружения Трампа, он не имел конкретного плана выполнения своих неоднократных обещаний "быстро закончить войну", посадив Россию и Украину за стол переговоров.

Советники предлагали ему определенные идеи, но будущему президенту еще предстоит провести консультации и определиться, как действовать.

Реклама:

В этом процессе, вероятно, проявится конкуренция различных фракций – тех, кто склонен к более традиционной республиканской политике и будут против действий, которые позволят Москве чувствовать себя победителем (как, например, экс-госсекретарь Майк Помпео), и тех, кто готовы буквально реализовывать намерение Трампа, даже если это будет означать принуждение Украины к большим уступкам (как, например, советник Ричард Гренелл, которому прогнозируют влиятельную должность).

Впрочем, якобы все предложения советников отступают от подхода администрации Джо Байдена о том, что Украина должна сама определять, когда начинать какие-то переговоры с агрессором, и сводятся к рекомендациям замораживать фронт по текущей линии соприкосновения и отговаривать Украину от стремления вступить в НАТО по крайней мере в ближайшем будущем.

Одна идея в "переходной команде" Трампа, о которой ранее не упоминали в прессе и детали которой раскрыли три человека из его окружения, якобы предусматривает, что Украина должна пообещать не вступать в НАТО по меньшей мере следующие 20 лет.

В обмен на это США согласятся продолжить оказывать значительную военную помощь, которая должна сдержать Россию от новой полномасштабной агрессии.

Также этот замысел предусматривает замораживание фронта по актуальной линии с согласием Украины и РФ на 1300-километровую демилитаризованную зону (в статье не уточняется, идет ли речь о площади или протяженности), и пока без четкого видения, кто должен контролировать эту территорию.

При этом, по словам одного советника (неизвестно, он высказывал свою точку зрения или команды), роль миротворческих сил в этой зоне не должны брать на себя, ни американские военные, ни силы, представляющие международные организации.

"Мы можем обеспечить обучение и другую поддержку, но "дуло автомата" должно быть европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине, и не платим за это. Пусть этим занимаются поляки, немцы, британцы и французы", – говорит анонимный собеседник из команды Трампа.

Эти идеи частично продолжают комментарии кандидата в вице-президенты для Трампа Джей Ди Венса в сентябрьском интервью – он тоже озвучивал мнение о демилитаризованной зоне, "очень хорошо укрепленной, чтобы русские не вторглись снова" – без возвращения Украине утраченных суверенных территорий и ее отказом от НАТО.

Напомним, 6 ноября президент Украины Владимир Зеленский присоединился к десяткам европейских лидеров, которые поздравили Трампа с победой, не дожидаясь окончательного объявления результатов.

Он сказал, что ценит приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" и выразил убеждение, что это может помочь приблизить справедливый мир в Украине.

Впоследствии Зеленский сообщил о "замечательном" телефонном разговоре с Трампом и сказал, что они договорились поддерживать тесный диалог.

В выступлении на саммите Европейского политического сообщества Зеленский заявил, что для Украины неприемлема мысль о каких-то уступках России и это стало бы самоубийством для всей Европы.

По данным СМИ, в администрации Байдена хотят использовать 6 млрд долларов на оружие Украине до инаугурации Трампа.

Смотрите также видео "ЕвроПравды": Победа Трампа: все о последствиях для Украины.