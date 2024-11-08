На території Польщі знайшли дві повітряні кулі з контрабандою

У Підляському воєводстві виявили дві контрабандні повітряні кулі із сигаретами без польського акцизу.

Про це повідомило RMF24, передає "Європейська правда".

Як повідомили журналісти, до обох повітряних куль, одну з яких вранці у п’ятницю виявив мешканець міста Кольно, були прикріплені пакунки з сигаретами без польського акцизу.

Фото: RMF24

Чоловік проінформував надзвичайників про повітряну кулю та передав їх поліції.

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Фото: RMF24

Схожу кулю виявили у селі Шацилувка Сокольського повіту.

Про схожий випадок повідомляли 17 жовтня: тоді у Польщі, біля кордону з Білоруссю, було знайдено повітряну кулю.

Глава МВС Литви Агне Білотайте нещодавно заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як подібна куля впала на територію Вільнюського аеропорту.