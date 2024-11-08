На территории Польши нашли два воздушных шара с контрабандой
Новости — Пятница, 8 ноября 2024, 13:13 —
В Подляском воеводстве обнаружили два контрабандных воздушных шара с сигаретами без польского акциза.
Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".
Как сообщили журналисты, к обоим шарам, один из которых в пятницу утром обнаружил житель города Кольно, были прикреплены пакеты с сигаретами без польского акциза.
Мужчина проинформировал чрезвычайные службы о воздушном шаре и передал его полиции.
Похожий шар обнаружили в селе Шацилувка Сокольского района, добавили журналисты.
О похожем случае сообщали 17 октября: тогда в Польше, возле границы с Беларусью, был найден воздушный шар.
Глава МВД Литвы Агне Билотайте недавно заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.
Комментарий министра прозвучал после того, как подобный шар упал на территорию Вильнюсского аэропорта.