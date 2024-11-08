На территории Польши нашли два воздушных шара с контрабандой

В Подляском воеводстве обнаружили два контрабандных воздушных шара с сигаретами без польского акциза.

Об этом сообщило RMF24, передает "Европейская правда".

Как сообщили журналисты, к обоим шарам, один из которых в пятницу утром обнаружил житель города Кольно, были прикреплены пакеты с сигаретами без польского акциза.

Фото: RMF24

Мужчина проинформировал чрезвычайные службы о воздушном шаре и передал его полиции.

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Фото: RMF24

Похожий шар обнаружили в селе Шацилувка Сокольского района, добавили журналисты.

О похожем случае сообщали 17 октября: тогда в Польше, возле границы с Беларусью, был найден воздушный шар.

Глава МВД Литвы Агне Билотайте недавно заявила, что внесет на рассмотрение парламента поправки в законодательство, которые позволят пограничникам сбивать воздушные шары, незаконно пересекающие воздушное пространство Литвы с контрабандными товарами.

Комментарий министра прозвучал после того, как подобный шар упал на территорию Вильнюсского аэропорта.