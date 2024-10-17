На території Польщі біля кордону з Білоруссю впала повітряна куля

У гміні Сокулка Підляського воєводства Польщі, біля кордону з Білоруссю, знайдено повітряну кулю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Поліція охороняє місце знахідки.

Як повідомляє радіостанція, куля була знайдена в полі в селі Соколани – приблизно за десяток кілометрів від кордону з Білоруссю.

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Служби не повідомляють, чи це метеорологічна куля, чи, можливо, контрабандна.

Кілька тижнів тому в цій місцевості були знайдені повітряні кулі з прикріпленими до них локаторами і нелегальними тютюновими виробами.

Нещодавно про низку інцидентів з використанням метеокуль для переправлення контрабанди з Білорусі фіксували у Литві.

Глава МВС Литви Агне Білотайте нещодавно заявила, що внесе на розгляд парламенту поправки до законодавства, які дозволять прикордонникам збивати повітряні кулі, що незаконно перетинають повітряний простір Литви з контрабандними товарами.

Коментар міністерки пролунав після того, як подібна куля впала на територію Вільнюського аеропорту.

7 жовтня повідомлялося, що литовська влада вирішила використовувати безпілотники, щоб краще виявляти і збивати повітряні кулі, які залітають з Білорусі та використовуються для контрабанди.