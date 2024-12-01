У Франції п'ятеро депутатів просять міністра оборони відправити в Україну інструкторів

П'ятеро французьких депутатів від різних політичних груп написали спільний лист зі зверненням до міністра оборони країни Себастьяна Лекорню із закликом відправити військових інструкторів в Україну.

Відповідний лист опублікував депутат Фредерік Петі з партії Les Démocrates у X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як зазначив Петі – лист написали п’ятеро депутатів із п’яти політичних груп, а саме: Лоран Мазорі з партії Yvelines, Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires; Анна Пік з партії Socialistes et apparentés; Констанс Ле Гріп з партії Ensemble pour la République та Ксав’є Розерен з партії Horizons & Indépendants.

Вони звернулися до Лекорню з проханням направити в Україну французьких військових інструкторів.

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"Жорсткість бойових дій і зростаючий тиск Росії на Донбасі змушують нас вважати, що навчання, яке зараз проводять військові у Франції та Польщі, має бути продовжене на українській землі", – акцентували вони.

Підписанти наголосили на підтримці пропозиції про створення європейської коаліції для відправки військових інструкторів в Україну.

"Франція може відігравати провідну роль у цій коаліції поряд з арміями Великої Британії, Польщі, країн Балтії та Скандинавії", – вважають підписанти.

Депутати додали, що у той час, коли РФ "закликає тисячі північнокорейських військовослужбовців битися проти української армії, нашою відповіддю має бути збільшення прямої підтримки України".

Вони також уточнюють, що Франція не має відправляти солдатів битися проти російської армії в Україні, але має відправити військових інструкторів для навчання солдатів на українській землі.

Nous sommes 5 députés, de 5 groupes politiques différents, à avoir écrit à @SebLecornu, ministre des Armées 🇫🇷, pour envoyer des instructeurs militaires français en #Ukraine 🇺🇦



La dureté des combats et la pression russe croissante dans le Donbass nous conduisent à penser que les… pic.twitter.com/cxWcN5BFkM – Frédéric Petit 🇺🇦 (@fpetitAN) November 29, 2024

23 листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС цими вихідними заявив, що не виключає відправки військ в Україну, якщо це буде необхідно, повторивши попередні коментарі президента Франції Емманюеля Макрона раніше цього року.

Через певний час газета Le Monde повідомила, що Британія і Франція відновили обговорення ідеї направлення західних військових в Україну після візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Після того міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що його країна не розглядає можливість направлення своїх військових в Україну в цей час.