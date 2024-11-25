Le Monde: У Європі поновились дискусії щодо відправки військ в Україну

В Європі на тлі можливого відсторонення США з приходом Дональда Трампа відновилися дискусії про відправлення західних військ і приватних оборонних компаній на українську землю.

Про це стало відомо Le Monde з джерел, повідомляє "Європейська правда".

Дебати є делікатними і засекреченими, але, за інформацією газети, питання про введення сухопутних військ в Україну знову на порядку денному європейських лідерів.

Хоча французький президент Емманюель Макрон спричинив сильну опозицію, сформулювавши цю гіпотезу в лютому, схоже, що з поверненням Дональда Трампа до влади в Сполучених Штатах це питання знову обговорюється.

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Так, за повідомленням Le Monde, ця тема піднімалася 11 листопада під час візиту прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера до Франції. Зокрема, зазначається, що Лондон і Париж не виключають того, щоб очолити коаліцію щодо України.

"Між Сполученим Королівством і Францією ведуться переговори щодо оборонного співробітництва, зокрема, з метою створення жорсткого ядра союзників в Європі, зосередженого на Україні та європейській безпеці в ширшому сенсі", – повідомило Le Monde британське військове джерело.

У суботу, 23 листопада, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю BBC також підтвердив безумовну підтримку Франції Україні.

На запитання, чи може підтримка України з боку Франції дійти до відправки сухопутних військ, він відповів: "Ми не виключаємо жодного варіанту".

"Ми будемо підтримувати Україну настільки інтенсивно і так довго, наскільки це буде необхідно. Чому? Тому що на кону стоїть наша безпека. Кожен раз, коли російська армія просувається на один квадратний кілометр, загроза наближається на один квадратний кілометр до Європи", – додав він.

Однак, за словами Елі Тененбаума, дослідника Французького інституту міжнародних відносин, в інтерв'ю Le Monde, відправка сухопутних військ була б технічно можливою в разі припинення вогню: солдати, відправлені Європою, були б спрямовані для гарантування безпеки в цьому районі.

Нагадаємо, очільник Військового комітету НАТО, нідерландець Роб Бауер говорив, що якби західних лідерів не сковував у рішеннях ризик застосування Росією ядерної зброї, вони пішли б і на залучення своїх військ, щоб допомогти Україні у війні.