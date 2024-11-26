Британія зараз не розглядає відправку своїх військових в Україну

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що його країна не розглядає можливість направлення своїх військових в Україну в цей час.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Politico.

Леммі виступив із такою заявою після того, як його французький колега закликав західних союзників не встановлювати "червоні лінії" у підтримці України.

У понеділок газета Le Monde повідомила, що Британія і Франція відновили обговорення ідеї направлення західних військових в Україну після візиту до Франції прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

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Але, виступаючи перед газетами La Repubblica, Le Monde і Die Welt на зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Італії, Девід Леммі сказав, що Британія збереже своє "давнє зобов'язання" тримати війська поза "театром бойових дій".

"Ми чітко заявляємо, що ми готові і продовжуємо підтримувати українців, зокрема, у навчанні, але ми дотримуємося давньої позиції, що ми не вводимо британські війська на театр бойових дій", – сказав головний дипломат Британії.

"Це, безумовно, позиція Великої Британії, і вона залишається такою і зараз", – додав він.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в інтерв'ю ВВС цими вихідними заявив, що не виключає відправки військ в Україну, якщо це буде необхідно, повторивши попередні коментарі президента Франції Емманюеля Макрона раніше цього року.

Італія не відправлятиме своїх солдатів воювати в Україну, заявив 25 листопада міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні.