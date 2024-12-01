Во Франции пятеро депутатов просят министра обороны отправить в Украину инструкторов

Пятеро французских депутатов от разных политических групп написали совместное письмо с обращением к министру обороны страны Себастьяна Лекорню с призывом отправить военных инструкторов в Украину.

Соответствующее письмо опубликовал депутат Фредерик Пети из партии Les Démocrates в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как отметил Пети – письмо написали пятеро депутатов из пяти политических групп, а именно: Лоран Мазори из партии Yvelines, Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires; Анна Пик из партии Socialistes et apparentés; Констанс Ле Грип из партии Ensemble pour la République и Ксавье Розерен из партии Horizons & Indépendants.

Они обратились к Лекорню с просьбой направить в Украину французских военных инструкторов.

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"Жесткость боевых действий и растущее давление России на Донбассе заставляют нас считать, что учения, которые сейчас проводят военные во Франции и Польше, должны быть продолжены на украинской земле", – акцентировали они.

Подписанты отметили поддержку предложения о создании европейской коалиции для отправки военных инструкторов в Украину.

"Франция может играть ведущую роль в этой коалиции наряду с армиями Великобритании, Польши, стран Балтии и Скандинавии", – считают подписанты.

Депутаты добавили, что в то время, когда РФ "призывает тысячи северокорейских военнослужащих сражаться против украинской армии, нашим ответом должно быть увеличение прямой поддержки Украины".

Они также уточняют, что Франция не должна отправлять солдат сражаться против российской армии в Украине, но должна отправить военных инструкторов для обучения солдат на украинской земле.

Nous sommes 5 députés, de 5 groupes politiques différents, à avoir écrit à @SebLecornu, ministre des Armées 🇫🇷, pour envoyer des instructeurs militaires français en #Ukraine 🇺🇦



La dureté des combats et la pression russe croissante dans le Donbass nous conduisent à penser que les… pic.twitter.com/cxWcN5BFkM – Frédéric Petit 🇺🇦 (@fpetitAN) November 29, 2024

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью ВВС в эти выходные заявил, что не исключает отправки войск в Украину, если это будет необходимо, повторив предыдущие комментарии президента Франции Эмманюэля Макрона ранее в этом году.

Через некоторое время газета Le Monde сообщила, что Британия и Франция возобновили обсуждение идеи направления западных военных в Украину после визита во Францию премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

После того министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми заявил, что его страна не рассматривает возможность направления своих военных в Украину в настоящее время.