ЗМІ: Литва матиме 49% акцій у заводі з виробництва боєприпасів Rheinmetall

Литва матиме 49% акцій у спільному підприємстві з німецьким оборонним гігантом Rheinmetall, що займатиметься виробництвом артилерійських боєприпасів, а німецька компанія володітиме 51%.

Це агентству BNS підтвердили кілька непов'язаних між собою джерел, пише "Європейська правда".

Частка Литви буде розділена між двома компаніями. Epso-G Invest, компанія з управління інвестиціями, нещодавно створена державною енергетичною групою Epso-G, володітиме 48%. 1% належатиме литовській державній компанії Giraitės Ginkluotės Gamykla.

Очікується, що правління Epso-G прийме рішення про інвестиції в спільне підприємство і зробить офіційне оголошення пізніше цього місяця, згідно з джерелами.

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Компанія Epso-G, яка управляє литовськими електро– і газотранспортними компаніями Litgrid і Amber Grid, раніше відповідала за будівництво паркану на кордоні Литви з Білоруссю, будівництво газопроводу GIPL між Литвою і Польщею, а зараз координує синхронізацію електромережі країни із Західною Європою і відключення від російської та білоруської енергетичних систем.

Rheinmetall планує розпочати виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів у Литві в середині 2026 року.

Німецька компанія хоче інвестувати понад 180 млн євро в завод і створити щонайменше 150 нових робочих місць.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з Rheinmetall, який закладає основу будівництва заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.