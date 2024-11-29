Завод боєприпасів Rheinmetall у Литві запустять до середини 2026 року

Німецький оборонний гігант Rheinmetall планує розпочати виробництво 155-мм артилерійських боєприпасів у Литві в середині 2026 року.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Новий завод Rheinmetall буде розташований у місті Байсогала, що в Радвілішкіському районі Литви.

"Завод почне працювати з середини 2026 року і після завершення будівництва зможе виробляти десятки тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм на рік", – заявили в Rheinmetall у п'ятницю.

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У п'ятницю у Вільнюсі представники литовського уряду і Rheinmetall підписали договір оренди земельної ділянки для майбутнього заводу і контракт на закупівлю 155-мм боєприпасів у Вільнюсі.

Rheinmetall планує інвестувати понад 180 млн євро в завод з виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у Литві і створити щонайменше 150 нових робочих місць.

Нагадаємо, 16 квітня Литва підписала меморандум про взаєморозуміння з німецьким оборонним концерном Rheinmetall, який закладає основу будівництва на території країни заводу з виробництва артилерійських боєприпасів.