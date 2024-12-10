СМИ: Литва будет иметь 49% акций в заводе по производству боеприпасов Rheinmetall

Литва будет иметь 49% акций в совместном предприятии с немецким оборонным гигантом Rheinmetall, которое будет заниматься производством артиллерийских боеприпасов, а немецкая компания будет владеть 51%.

Это агентству BNS подтвердили несколько несвязанных между собой источников, пишет "Европейская правда".

Доля Литвы будет разделена между двумя компаниями. Epso-G Invest, компания по управлению инвестициями, недавно созданная государственной энергетической группой Epso-G, будет владеть 48%. 1% будет принадлежать литовской государственной компании Giraitės Ginkluotės Gamykla.

Ожидается, что правление Epso-G примет решение об инвестициях в совместное предприятие и сделает официальное объявление позже в этом месяце, согласно источникам.

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Компания Epso-G, которая управляет литовскими электро– и газотранспортными компаниями Litgrid и Amber Grid, ранее отвечала за строительство забора на границе Литвы с Беларусью, строительство газопровода GIPL между Литвой и Польшей, а сейчас координирует синхронизацию электросети страны с Западной Европой и отключение от российской и белорусской энергетических систем.

Rheinmetall планирует начать производство 155-мм артиллерийских боеприпасов в Литве в середине 2026 года.

Немецкая компания хочет инвестировать более 180 млн евро в завод и создать не менее 150 новых рабочих мест.

Напомним, 16 апреля Литва подписала меморандум о взаимопонимании с Rheinmetall, который закладывает основу строительства завода по производству артиллерийских боеприпасов.