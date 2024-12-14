Студенти влаштували футбол під парламентом Грузії як послання для владного кандидата

Студенти, які долучилися до протестів під парламентом Грузії у день виборів президента, влаштували там футбольну розминку з натяком для висунутого владою єдиного кандидата, ексфутболіста Міхеїла Кавелашвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", ці кадри поширили багато грузинських ЗМІ.

Багато студентів прийшли під парламент з футбольними м’ячами і влаштували там з ними футбольну розминку. Акцію інтерпретують як натяк, що вони настільки ж не професійні футболісти, як Кавелашвілі, який не має вищої освіти – не людина, відповідна президентській посаді.

"Kavelashvili, come out and play for us!" – Students brought balls to the protest in front of the Parliament, saying that Kavelashvili is as much a president as they are football players. pic.twitter.com/f6fmbPHZfW Реклама: December 14, 2024

Деякі активісти прийшли зі своїми документами про вищу освіту.

"Радіо Свобода"

Нагадаємо, вранці 14 грудня у парламенті Грузії почалася процедура голосування за єдиного висунутого кандидата у президенти, ексфутболіста Міхеїла Кевелашвілі. Це перші у Грузії вибори президента не прямим народним голосуваннями, а через колегію виборників. Голосування проходить без опозиції, яка бойкотує роботу парламенту.

З раннього ранку під стінами законодавчого органу збираються проєвропейські протестувальники.

Нагадаємо, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі та опозиція оголосили, що не визнаватимуть легітимність процедури. Зурабішвілі відмовляється складати президентські повноваження, а країнам Заходу та Україні доведеться визначатися, чи вважати легітимною нову владу Грузії.

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