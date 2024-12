Студенти влаштували футбол під парламентом Грузії як послання для владного кандидата

Студенти, які долучилися до протестів під парламентом Грузії у день виборів президента, влаштували там футбольну розминку з натяком для висунутого владою єдиного кандидата, ексфутболіста Міхеїла Кавелашвілі.

Як повідомляє "Європейська правда", ці кадри поширили багато грузинських ЗМІ.

Багато студентів прийшли під парламент з футбольними м’ячами і влаштували там з ними футбольну розминку. Акцію інтерпретують як натяк, що вони настільки ж не професійні футболісти, як Кавелашвілі, який не має вищої освіти – не людина, відповідна президентській посаді.

"Kavelashvili, come out and play for us!" – Students brought balls to the protest in front of the Parliament, saying that Kavelashvili is as much a president as they are football players. pic.twitter.com/f6fmbPHZfW

