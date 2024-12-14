Студенты устроили футбол под парламентом Грузии как послание для кандидата от власти
Новости — Суббота, 14 декабря 2024, 09:09 —
Студенты, которые присоединились к протестам под парламентом Грузии в день выборов президента, устроили там футбольную разминку с намеком для выдвинутого властями единого кандидата, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.
Как сообщает "Европейская правда", эти кадры распространили многие грузинские СМИ.
Многие студенты пришли под парламент с футбольными мячами и устроили там с ними футбольную разминку. Акцию интерпретируют как намек, что они настолько же не профессиональные футболисты, как Кавелашвили, который не имеет высшего образования – не человек, соответствующий президентской должности.
"Kavelashvili, come out and play for us!" – Students brought balls to the protest in front of the Parliament, saying that Kavelashvili is as much a president as they are football players. pic.twitter.com/f6fmbPHZfWРеклама:– PUBLIKA (@Publika_ge) December 14, 2024
Некоторые активисты пришли со своими документами о высшем образовании.
Напомним, утром 14 декабря в парламенте Грузии началась процедура голосования за единого выдвинутого кандидата в президенты, экс-футболиста Михеила Кевелашвили. Это первые в Грузии выборы президента не прямым народным голосованием, а через коллегию выборщиков. Голосование проходит без оппозиции, которая бойкотирует работу парламента.
С раннего утра под стенами законодательного органа собираются проевропейские протестующие.
Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция объявили, что не будут признавать легитимность процедуры. Зурабишвили отказывается складывать президентские полномочия, а странам Запада и Украине придется определяться, считать ли легитимной новую власть Грузии.
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