Студенты устроили футбол под парламентом Грузии как послание для кандидата от власти

Студенты, которые присоединились к протестам под парламентом Грузии в день выборов президента, устроили там футбольную разминку с намеком для выдвинутого властями единого кандидата, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Как сообщает "Европейская правда", эти кадры распространили многие грузинские СМИ.

Многие студенты пришли под парламент с футбольными мячами и устроили там с ними футбольную разминку. Акцию интерпретируют как намек, что они настолько же не профессиональные футболисты, как Кавелашвили, который не имеет высшего образования – не человек, соответствующий президентской должности.

"Kavelashvili, come out and play for us!" – Students brought balls to the protest in front of the Parliament, saying that Kavelashvili is as much a president as they are football players. pic.twitter.com/f6fmbPHZfW

Реклама: