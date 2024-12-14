Студенты устроили футбол под парламентом Грузии как послание для кандидата от власти

Студенты, которые присоединились к протестам под парламентом Грузии в день выборов президента, устроили там футбольную разминку с намеком для выдвинутого властями единого кандидата, экс-футболиста Михеила Кавелашвили.

Как сообщает "Европейская правда", эти кадры распространили многие грузинские СМИ.

Многие студенты пришли под парламент с футбольными мячами и устроили там с ними футбольную разминку. Акцию интерпретируют как намек, что они настолько же не профессиональные футболисты, как Кавелашвили, который не имеет высшего образования – не человек, соответствующий президентской должности.

"Kavelashvili, come out and play for us!" – Students brought balls to the protest in front of the Parliament, saying that Kavelashvili is as much a president as they are football players. pic.twitter.com/f6fmbPHZfW Реклама: December 14, 2024

Некоторые активисты пришли со своими документами о высшем образовании.

"Радио Свобода"

Напомним, утром 14 декабря в парламенте Грузии началась процедура голосования за единого выдвинутого кандидата в президенты, экс-футболиста Михеила Кевелашвили. Это первые в Грузии выборы президента не прямым народным голосованием, а через коллегию выборщиков. Голосование проходит без оппозиции, которая бойкотирует работу парламента.

С раннего утра под стенами законодательного органа собираются проевропейские протестующие.

Напомним, президент Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиция объявили, что не будут признавать легитимность процедуры. Зурабишвили отказывается складывать президентские полномочия, а странам Запада и Украине придется определяться, считать ли легитимной новую власть Грузии.

Читайте эдиториал "ЕвроПравды" о том, почему Украине стоит проявить лидерство и изменить политику в отношении Грузии, или смотрите видеоблог на эту тему.