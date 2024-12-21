Маск заявив, що Шольц має піти у відставку після наїзду у Магдебурзі
Мільярдер Ілон Маск, який приєднається до адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа в якості зовнішнього радника, в п'ятницю закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца піти у відставку у відповідь на смертельний напад на німецькому різдвяному ярмарку.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.
"Шольц повинен негайно піти у відставку", – написав Маск на X (Twitter), додавши: "Некомпетентний дурень".
Маск відповів на повідомлення про інцидент, в якому автомобіль протаранив натовп людей у німецькому місті Магдебург. Щонайменше двоє людей загинули і десятки отримали поранення, повідомили представники місцевої влади.
Раніше в п'ятницю Маск втрутився у виборчу кампанію в Німеччині, назвавши ультраправу Альтернативу для Німеччини ("АдН") рятівником країни, викликавши іронічну реакцію Шольца.
Варто зазначити, німецькі ЗМІ встановили, що виходець із Саудівської Аравії, що скоїв наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі відкрито симпатизував "Альтернативі для Німеччини".