Шольц потролив Маска, який публічно підтримав "Альтернативу для Німеччини"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц відповів американському мільярдеру Ілону Маску, який підтримав ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Слова Шольца на пресконференції в Берліні цитує Handelsblatt, повідомляє "Європейська правда".

Глава німецького уряду, коментуючи слова Маска, нагадав, що в країні існує свобода думки, і "це стосується і мультимільярдерів".

"Але свобода думки також означає, що ви можете говорити речі, які не є правильними і не містять хороших політичних порад", – додав Шольц.

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Раніше Ілон Маск, який приєднається до адміністрації новообраного президента Дональда Трампа, поширив пост німецької правої інфлюенсерки Наомі Зайбт, яка розкритикувала кандидата в канцлери від консерваторів Фрідріха Мерца.

"Тільки "АдН" може врятувати Німеччину", – написав Маск у своїй соціальній мережі X (Twitter) за два місяці до дострокових виборів у країні.

Ультраправа "АдН" наразі претендує на близько 18-19% голосів перед достроковими виборами до Бундестагу, які мають відбутися 23 лютого 2025 року.

Партія має мало шансів сформувати уряд, оскільки інші політсили виключили співпрацю з нею. Проте цього місяця вона вперше визначила свого кандидата в канцлери – ним стала співлідерка "АдН" Аліса Вайдель.

Більше про Вайдель читайте у статті "Матір, лесбійка та "подруга Путіна".