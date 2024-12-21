Маск заявил, что Шольц должен уйти в отставку после наезда в Магдебурге

Миллиардер Илон Маск, который присоединится к администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа в качестве внешнего советника, в пятницу призвал канцлера Германии Олафа Шольца уйти в отставку в ответ на смертельное нападение на немецкой рождественской ярмарке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Шольц должен немедленно уйти в отставку", – написал Маск на X (Twitter), добавив: „Некомпетентный дурак".

Маск ответил на сообщение об инциденте, в котором автомобиль протаранил толпу людей в немецком городе Магдебург. По меньшей мере два человека погибли и десятки получили ранения, сообщили представители местных властей.

Реклама:

Ранее в пятницу Маск вмешался в избирательную кампанию в Германии, назвав ультраправую Альтернативу для Германии ("АдГ") спасителем страны, вызвав ироничную реакцию Шольца.

Стоит отметить, немецкие СМИ установили, что выходец из Саудовской Аравии, совершивший наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге открыто симпатизировал "Альтернативе для Германии".