На Курщине погиб грузинский боец, воевавший за Украину

Еще один грузинский боец – Бадри Кварацхелия – погиб в российско-украинской войне.

Эту информацию подтвердили Interpress News в МИД Грузии, пишет "Европейская правда".

Сообщается, что командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия был убит на территории Курской области.

Напомним, в ноябре, на лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте.

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Всего с начала российского полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 добровольцев из Грузии.

Отметим, недавно "Грузинскому легиону", который воюет в Украине, пришлось отрицать заявления российской пропаганды о том, что он якобы планирует вернуться в Грузию, чтобы принять участие в протестах.