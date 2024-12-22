На Курщине погиб грузинский боец, воевавший за Украину
Новости — Воскресенье, 22 декабря 2024, 12:33 —
Еще один грузинский боец – Бадри Кварацхелия – погиб в российско-украинской войне.
Эту информацию подтвердили Interpress News в МИД Грузии, пишет "Европейская правда".
Сообщается, что командир "Свободной Грузии" Бадри Кварацхелия был убит на территории Курской области.
Напомним, в ноябре, на лечении во Франции умер грузинский боец, раненый в Бахмуте.
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Всего с начала российского полномасштабного вторжения на фронте в Украине погибли более 60 добровольцев из Грузии.
Отметим, недавно "Грузинскому легиону", который воюет в Украине, пришлось отрицать заявления российской пропаганды о том, что он якобы планирует вернуться в Грузию, чтобы принять участие в протестах.
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