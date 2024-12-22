Reuters: Саудівська Аравія попереджала Німеччину щодо магдебурзького нападника

Саудівська Аравія попереджала німецьку владу про небезпеку від підозрюваного, який скоїв смертельний наїзд на різдвяний ярмарок у німецькому Магдебурзі у п’ятницю.

Про це повідомило агентству Reuters джерело у Саудівській Аравії, пише "Європейська правда".

Попередження надходили неодноразово після того, як підозрюваний – Талеб А. – покинув Саудівську Аравію в 2006 році, повідомило джерело, не вдаючись у подробиці.

Підозрюваний, зокрема, висловлював екстремістські погляди на своєму особистому акаунті у соцмережі X (Twitter), наголосило саудівське джерело.

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Оцінка ризиків, проведена минулого року німецькими слідчими, показала, що цей чоловік не становить "особливої небезпеки", повідомила газета Welt з посиланням на джерела в органах безпеки.

Президент Федерального відомства кримінальної поліції (BKA) Хольгер Мунк повідомив німецькому телеканалу ZDF, що наводка з Саудівської Аравії, яка надійшла в листопаді 2023 року, стосувалася "неконкретних" заяв. За його словами, поліція Саксонії-Ангальт провела відповідні слідчі заходи, але буде перевірено, чи не проґавили щось слідчі.

У п'ятницю ввечері 20 грудня чоловік в'їхав на автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт. У результаті інциденту загинули 5 людей – четверо жінок і дев’ятирічний хлопчик, понад 200 людей постраждали.

Підозрюваний – психіатр, який жив приблизно за 40 км від Магдебурга. Він прибув до Німеччини в 2006 році, а в 2016 році був визнаний біженцем через те, що йому погрожували смертю за відмову від ісламу.

Чоловік був активістом протягом багатьох років, консультуючи переважно жінок із Саудівської Аравії щодо способів втечі з їхньої країни та керуючи веб-сайтом з інформацією про німецьку систему надання притулку.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство.

Нагадаємо, серед жертв нападу є громадянка України, вона перебуває у важкому стані.