Reuters: Саудовская Аравия предупреждала Германию по поводу магдебургского нападающего

Саудовская Аравия предупреждала немецкие власти об опасности от подозреваемого, совершившего смертельный наезд на рождественскую ярмарку в немецком Магдебурге в пятницу.

Об этом сообщил агентству Reuters источник в Саудовской Аравии, пишет "Европейская правда".

Предупреждения поступали неоднократно после того, как подозреваемый – Талеб А. – покинул Саудовскую Аравию в 2006 году, сообщил источник, не вдаваясь в подробности.

Подозреваемый, в частности, выражал экстремистские взгляды на своем личном аккаунте в соцсети X (Twitter), подчеркнул саудовский источник.

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Оценка рисков, проведенная в прошлом году немецкими следователями, показала, что этот человек не представляет "особой опасности", сообщила газета Welt со ссылкой на источники в органах безопасности.

Президент Федерального ведомства уголовной полиции (BKA) Хольгер Мунк сообщил немецкому телеканалу ZDF, что наводка из Саудовской Аравии, поступившая в ноябре 2023 года, касалась "неконкретных" заявлений. По его словам, полиция Саксонии-Анхальт провела соответствующие следственные мероприятия, но будет проверено, не упустили ли что-то следователи.

В пятницу вечером 20 декабря мужчина въехал на автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт. В результате инцидента погибли 5 человек – четыре женщины и девятилетний мальчик, более 200 человек пострадали.

Подозреваемый – психиатр, который жил примерно в 40 км от Магдебурга. Он прибыл в Германию в 2006 году, а в 2016 году был признан беженцем из-за того, что ему угрожали смертью за отказ от ислама.

Мужчина был активистом в течение многих лет, консультируя преимущественно женщин из Саудовской Аравии о способах побега из их страны и управляя веб-сайтом с информацией о немецкой системе предоставления убежища.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство.

Напомним, среди жертв нападения есть гражданка Украины, она находится в тяжелом состоянии.