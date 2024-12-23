У Єврокомісії не коментують візит Фіцо до Москви

У Європейській комісії не коментують візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Москви, але заявляють, що ЄС готовий до зупинення транзиту російського газу територією України.

Про це у понеділок у Брюсселі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив представник Європейської комісії, пише "Європейська правда".

Співрозмовник агентства відповідав на прохання прокоментувати візит Фіцо до Москви, під час якого він зустрівся з Владіміром Путіним з метою обговорення подальших постачань дешевого російського газу.

"Щодо візиту прем'єр-міністра Фіцо до Москви у нас немає коментарів. Однак ми хотіли б нагадати такі факти: зупинення потоку через Україну 1 січня є очікуваною ситуацією, і ЄС до неї готовий", – заявив представник комісії.

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Іншим фактом він назвав те, що Єврокомісія в координації з державами-членами вже понад рік працює над підготовкою до сценарію без транзиту російського газу через Україну з 1 січня 2025 року і над забезпеченням альтернативних постачань для держав-членів, яких це стосується.

За його словами, безпеку архітектури газопостачання ЄС було посилено за останні декілька років, зокрема, завдяки заходам із підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії. "Вплив припинення транзиту через Україну на безпеку постачань ЄС обмежений", – запевнив представник Єврокомісії.

У неділю 22 грудня прем'єр-міністр Словаччини прибув з робочим візитом до Москви, де провів переговори з Путіним.

На переговорах обговорювалися питання міжнародного порядку денного, а також транзиту російського газу.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував візит Фіцо до Путіна.

А в Братиславі у понеділок пройшла акція протесту у зв’язку з російської поїздкою Роберта Фіцо.