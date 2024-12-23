В Еврокомиссии не комментируют визит Фицо в Москву

В Европейской комиссии не комментируют визит премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву, но заявляют, что ЕС готов к остановке транзита российского газа по территории Украины.

Об этом в понедельник в Брюсселе агентству "Интерфакс-Украина" заявил представитель Европейской комиссии, пишет "Европейская правда".

Собеседник агентства отвечал на просьбу прокомментировать визит Фицо в Москву, во время которого он встретился с Владимиром Путиным с целью обсуждения дальнейших поставок дешевого российского газа.

"По поводу визита премьер-министра Фицо в Москву у нас нет комментариев. Однако мы хотели бы напомнить следующие факты: остановка потока через Украину 1 января является ожидаемой ситуацией, и ЕС к ней готов", – заявил представитель комиссии.

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Другим фактом он назвал то, что Еврокомиссия в координации с государствами-членами уже более года работает над подготовкой к сценарию без транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года и над обеспечением альтернативных поставок для государств-членов, которых это касается.

По его словам, безопасность архитектуры газоснабжения ЕС была усилена за последние несколько лет, в частности, благодаря мерам по повышению энергоэффективности и развитию возобновляемых источников энергии. "Влияние прекращения транзита через Украину на безопасность поставок ЕС ограничено", – заверил представитель Еврокомиссии.

В воскресенье 22 декабря премьер-министр Словакии прибыл с рабочим визитом в Москву, где провел переговоры с Путиным.

На переговорах обсуждались вопросы международной повестки дня, а также транзита российского газа.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал визит Фицо к Путину.

А в Братиславе в понедельник прошла акция протеста в связи с российской поездкой Роберта Фицо.