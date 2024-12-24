Президент Німеччини у зверненні до Різдва говорив про "темну тінь" і закликав до єдності

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр використав своє традиційне різдвяне звернення, щоб закликати до єдності у світлі останніх подій в країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Свою промову, текст якої був опублікований у вівторок перед трансляцією в середу, Штайнмаєр почав з розмови про смертоносний таран на різдвяному ярмарку в місті Магдебург.

"Темна тінь нависла над цим Різдвом", – сказав він, додавши, що "ми можемо лише уявити", що переживають родичі загиблих.

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"Ви не самотні у своєму болю. Люди по всій нашій країні співчувають вам і сумують разом з вами", – сказав Штайнмаєр, також подякувавши поліції і медичному персоналу за їхню роботу після нападу.

Говорячи про вплив атаки на суспільство, Штайнмаєр закликав людей в Німеччині не бути роз’єднаними.

"Ненависть і насильство не повинні мати останнього слова. Не дамо себе роз'єднати. Тримаймося разом!", – сказав він.

Окрім згадки про війни на Близькому Сході та вторгнення Росії в Україну, Штайнмаєр також згадав про майбутні вибори в Німеччині, які відбудуться в лютому 2025 року.

"Існує величезне невдоволення політикою, бізнесом, бюрократією, несправедливістю", – сказав він, підсумувавши, що "тон в нашій країні став більш грубим, часом ворожим, в нашому повсякденному житті".

Незважаючи на виклики, президент Німеччини сказав, що вірить у демократію країни і в її конституцію, яка діє з 1949 року.

П'ятеро людей загинули, в тому числі дев'ятирічний хлопчик, коли чоловік проїхав на авто крізь натовп на різдвяному ярмарку в Магдебурзі 20 грудня ввечері.

Німецька прокуратура розслідує інцидент як навмисне убивство та замах на убивство.

На ярмарку у Магдебурзі постраждала і громадянка України, її стан, за даними МЗС, важкий.

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