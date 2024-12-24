Президент Германии в обращении к Рождеству говорил о "темной тени" и призвал к единству

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер использовал свое традиционное рождественское обращение, чтобы призвать к единству в свете последних событий в стране.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW.

Свою речь, текст которой был опубликован во вторник перед трансляцией в среду, Штайнмайер начал с разговора о смертоносном таране на рождественской ярмарке в городе Магдебург.

"Темная тень нависла над этим Рождеством", – сказал он, добавив, что „мы можем только представить", что переживают родственники погибших.

Реклама:

"Вы не одиноки в своей боли. Люди по всей нашей стране сочувствуют вам и скорбят вместе с вами", – сказал Штайнмайер, также поблагодарив полицию и медицинский персонал за их работу после нападения.

Говоря о влиянии атаки на общество, Штайнмайер призвал людей в Германии не быть разобщенными.

"Ненависть и насилие не должны иметь последнего слова. Не дадим себя разъединить. Давайте держаться вместе!", – сказал он.

Кроме упоминания о войнах на Ближнем Востоке и вторжения России в Украину, Штайнмайер также упомянул о предстоящих выборах в Германии, которые состоятся в феврале 2025 года.

"Существует огромное недовольство политикой, бизнесом, бюрократией, несправедливостью", – сказал он, подытожив, что „тон в нашей стране стал более грубым, порой враждебным, в нашей повседневной жизни".

Несмотря на вызовы, президент Германии сказал, что верит в демократию страны и в ее конституцию, которая действует с 1949 года.

Пять человек погибли, в том числе девятилетний мальчик, когда мужчина проехал на авто сквозь толпу на рождественской ярмарке в Магдебурге 20 декабря вечером.

Немецкая прокуратура расследует инцидент как умышленное убийство и покушение на убийство.

На ярмарке в Магдебурге пострадала и гражданка Украины, ее состояние, по данным МИД, тяжелое.

Саудовская Аравия предупреждала немецкие власти об опасности от подозреваемого, который совершил смертельный наезд в Магдебурге.