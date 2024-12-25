Парламент Республіки Сербської дозволив Додіку ігнорувати виклики суду БіГ, на Заході відреагували

Парламент Республіки Сербської – ентитету у складі Боснії і Герцеговини – дозволив президенту РС Мілораду Додіку ігнорувати виклики до суду БіГ у зв’язку з хворобою та закликав представників РС в інституціях БіГ бойкотувати їхню роботу через справу проти Додіка; ключові держави Заходу заявили, що такі кроки не відповідають законодавству БіГ.

Про це повідомляє балканська служба "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Вранці 25 грудня Скупштина РС ухвалила резолюцію, згідно з якою Додік може ігнорувати виклики Суду БіГ, доки не буде спроможний за станом здоров’я брати участь у процесі.

Це один із 12 документів, ухвалений Скупштиною після розгляду "інформації щодо колапсу правопорядку у БіГ з порушенням Дейтонської мирної угоди". Один з висновків вимагає від призначених представників РС в інституціях БіГ призупинити подальшу участь у їхній роботі, доки Суд БіГ і прокуратура не призупинять "політично вмотивований" процес проти Додіка і керівника офіційного вісника Мілоша Лукіча.

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Окрім того, Скупштина засудила "втручання" прокуратури БіГ у свою роботу, заявивши, що судити про рішення парламенту РС може лише її власний Конституційний суд.

Невдовзі посольства США, Британії, Німеччини, Франції та Італії, а також представництво ЄС і спецпредставник Євросоюзу у БіГ виступили зі спільною заявою щодо того, що ухвалені Скупштиною рішення є серйозною загрозою для конституційного ладу БіГ і її євроінтеграції.

"Усе законодавство і рішення, що ухвалюються органами нижчого рівня, включно з парламентами обох ентитетів, мають відповідати конституції…. Жоден ентитет не має повноважень ставити під сумнів примат інституцій та законів БіГ", – підкреслюють у заяві.

"У час, коли як ніколи близька перспектива офіційного початку переговорів про вступ до ЄС, повернення до поілтичних блокад буде мати негативні наслідки для усіх громадян БіГ, більшість з яких підтримують євроінтеграцію", – наголошують дипломати.

Нагадаємо, Додіка госпіталізували на початку грудня.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині.

Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії. Сім’я Додіка потрапила під санкції США минулого року.

Минулого року Додіку на рівні БіГ висунули звинувачення через невиконання рішень міжнародного посадовця, який наглядає за підтриманням миру в країні.



