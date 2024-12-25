Парламент Республики Сербской разрешил Додику игнорировать вызовы суда БиГ, на Западе отреагировали

Парламент Республики Сербской – энтитета в составе Боснии и Герцеговины – разрешил президенту РС Милораду Додику игнорировать вызовы в суд БиГ в связи с болезнью и призвал представителей РС в институтах БиГ бойкотировать их работу из-за дела против Додика; ключевые государства Запада заявили, что такие шаги не соответствуют законодательству БиГ.

Об этом сообщает балканская служба "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Утром 25 декабря Скупштина РС приняла резолюцию, согласно которой Додик может игнорировать вызовы Суда БиГ, пока не будет способен по состоянию здоровья участвовать в процессе.

Это один из 12 документов, принятый Скупштиной после рассмотрения "информации о коллапсе правопорядка в БиГ с нарушением Дейтонского мирного соглашения". Один из выводов требует от назначенных представителей РС в институциях БиГ приостановить дальнейшее участие в их работе, пока Суд БиГ и прокуратура не приостановят "политически мотивированный" процесс против Додика и руководителя официального вестника Милоша Лукича.

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Кроме того, Скупштина осудила "вмешательство" прокуратуры БиГ в свою работу, заявив, что судить о решении парламента РС может только ее собственный Конституционный суд.

Вскоре посольства США, Британии, Германии, Франции и Италии, а также представительство ЕС и спецпредставитель Евросоюза в БиГ выступили с совместным заявлением о том, что принятые Скупштиной решения являются серьезной угрозой для конституционного строя БиГ и ее евроинтеграции.

"Все законодательство и решения, принимаемые органами низшего уровня, включая парламенты обоих энтитетов, должны соответствовать конституции.... Ни один энтитет не имеет полномочий ставить под сомнение примат институтов и законов БиГ", – подчеркивается в заявлении.

"Во время, когда как никогда близка перспектива официального начала переговоров о вступлении в ЕС, возвращение к политическим блокадам будет иметь негативные последствия для всех граждан БиГ, большинство из которых поддерживают евроинтеграцию", – отмечают дипломаты.

Напомним, Додика госпитализировали в начале декабря.

Президент Республики Сербской Милорад Додик, продвигающий политику сепаратизма, находится под санкциями США и Великобритании из-за блокирования демократических механизмов власти в Боснии и Герцеговине.

После февраля 2022 года он неоднократно встречался с Владимиром Путиным в России. Семья Додика попала под санкции США в прошлом году.

В прошлом году Додику на уровне БиГ выдвинули обвинения из-за невыполнения решений международного чиновника, который наблюдает за поддержанием мира в стране.