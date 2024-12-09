Одіозний президент Республіки Сербської Додік потрапив до лікарні

Одіозний президент Республіки Сербської, ентитету у складі Боснії і Герцеговини, Мілорад Додік був госпіталізований в одну з лікарень Белграда після обстеження щодо гострого болю.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Як зазначено, Додіку проведуть операцію на стравоході і шлунку.

Перед операцією його відвідав президент Сербії Александар Вучич і побажав якнайшвидшого одужання.

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Instagram Александара Вучича

"Я з нетерпінням чекаю продовження співпраці та нових зустрічей з керівництвом Республіки Сербської. На нас чекає багато спільної роботи", – написав Вучич в Instagram, опублікувавши фото з Додіком.

Президент Республіки Сербської Мілорад Додік, що просуває політику сепаратизму, перебуває під санкціями США і Британії через блокування демократичних механізмів влади в Боснії і Герцеговині.

Після лютого 2022 року він неодноразово зустрічався з Владіміром Путіним у Росії.

Сім’я Додіка потрапила під санкції США минулого року.