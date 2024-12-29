Нідерланди закликали владу Грузії не ігнорувати народ і провести нові вибори

Глава МЗС Нідерландів Каспар Велдкамп заявив, що уряд Грузії не може ігнорувати свій народ, який захищає європейське майбутнє.

Про це він написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Міністр висловив вдячність п’ятій президентці Грузії Саломе Зурабішвілі за її життєво важливе лідерство та непохитну відданість європейському курсу Грузії.

"Вже місяць грузинський народ мирно захищає своє демократичне та європейське майбутнє на вулицях, незважаючи на насильство та залякування.

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Жоден уряд не може проігнорувати їхній заклик", наголосив Велдкамп.

Він нагадав, що спостерігачі ОБСЄ підтвердили серйозні порушення на виборах, а розслідування ймовірних фальсифікацій так і не було.

"Настав час грузинській владі відновити довіру суспільства, виконавши рекомендації ОБСЄ та розглянувши можливість проведення нових виборів на основі цих рекомендацій", – заявив нідерландський міністр.

Раніше країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу припинити насильство щодо протестувальників і розглянути можливість проведення нових виборів.

29 грудня в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни.

Вранці у неділю Саломе Зурабішвілі виступила перед прихильниками і заявила про рішення покинути президентський палац. Перед цим прем'єр Іраклій Гарібашвілі пригрозив їй в'язницею.

Протягом дня під парламентом Грузії триває протест, повідомляли про сутички і затримання.

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