Нидерланды призвали власти Грузии не игнорировать народ и провести новые выборы

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп заявил, что правительство Грузии не может игнорировать свой народ, который защищает европейское будущее.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Министр выразил благодарность пятой президентке Грузии Саломе Зурабишвили за ее жизненно важное лидерство и непоколебимую преданность европейскому курсу Грузии.

"Уже месяц грузинский народ мирно защищает свое демократическое и европейское будущее на улицах, несмотря на насилие и запугивание.

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Ни одно правительство не может проигнорировать их призыв", подчеркнул Велдкамп.

Он напомнил, что наблюдатели ОБСЕ подтвердили серьезные нарушения на выборах, а расследование возможных фальсификаций так и не было.

"Пришло время грузинским властям восстановить доверие общества, выполнив рекомендации ОБСЕ и рассмотрев возможность проведения новых выборов на основе этих рекомендаций", – заявил нидерландский министр.

Ранее страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти прекратить насилие в отношении протестующих и рассмотреть возможность проведения новых выборов.

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Утром в воскресенье Саломе Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Гарибашвили пригрозил ей тюрьмой.

В течение дня под парламентом Грузии продолжается протест, сообщали о столкновениях и задержаниях.

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