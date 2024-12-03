Чехія засудила насильство проти протестувальників у Грузії
Міністерство закордонних справ Чехії засудило насильство проти протестувальників у Грузії та закликало керівництво країни "змінити свій антидемократичний курс".
Про це йдеться у заяві МЗС Чехії, передає "Європейська правда".
Як зазначило відомство, Чехія повністю підтримує заяву топдипломатки Європейського Союзу Каї Каллас та нової єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос щодо Грузії.
У цій заяві вони висловили розчарування відмовою Грузії підіймати питання переговорів про вступ до ЄС.
Відтак, як акцентувало відомство, Чехія рішуче засуджує насильство проти мирних протестувальників, журналістів та представників опозиції.
МЗС країни зауважило, що Грузія є однією з пріоритетних країн чеської співпраці у сфері розвитку та перехідного періоду, зосередженої на соціальному секторі, розвитку сільської місцевості, верховенстві права та загальній підтримці громадянського суспільства і незалежних засобів масової інформації.
"Ми закликаємо грузинське керівництво змінити свій антидемократичний курс і провести всеосяжні і стійкі реформи відповідно до європейських цінностей", – наголосили у відомстві.
У заяві додали, що Чехія підтримує народ Грузії і продовжуватиме підтримувати грузинське громадянське суспільство та незалежні ЗМІ, а також законні демократичні та європейські прагнення грузинського народу.
Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.
Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після розгону багатотисячного протесту заявив, що в країні не буде реалізований "сценарій Майдану". Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.
Грузинське представництво правозахисної організації Transparency International звинувачує грузинських силовиків у нелюдському поводженні під час протестів.
Читайте статтю: Тбілісі розпочинає революцію: що може забезпечити перемогу прозахідних протестів у Грузії