Чехія засудила насильство проти протестувальників у Грузії

Міністерство закордонних справ Чехії засудило насильство проти протестувальників у Грузії та закликало керівництво країни "змінити свій антидемократичний курс".

Про це йдеться у заяві МЗС Чехії, передає "Європейська правда".

Як зазначило відомство, Чехія повністю підтримує заяву топдипломатки Європейського Союзу Каї Каллас та нової єврокомісарки з питань розширення ЄС Марти Кос щодо Грузії.

У цій заяві вони висловили розчарування відмовою Грузії підіймати питання переговорів про вступ до ЄС.

Реклама:

Відтак, як акцентувало відомство, Чехія рішуче засуджує насильство проти мирних протестувальників, журналістів та представників опозиції.

МЗС країни зауважило, що Грузія є однією з пріоритетних країн чеської співпраці у сфері розвитку та перехідного періоду, зосередженої на соціальному секторі, розвитку сільської місцевості, верховенстві права та загальній підтримці громадянського суспільства і незалежних засобів масової інформації.

"Ми закликаємо грузинське керівництво змінити свій антидемократичний курс і провести всеосяжні і стійкі реформи відповідно до європейських цінностей", – наголосили у відомстві.

У заяві додали, що Чехія підтримує народ Грузії і продовжуватиме підтримувати грузинське громадянське суспільство та незалежні ЗМІ, а також законні демократичні та європейські прагнення грузинського народу.

Як відомо, впродовж кількох днів у Грузії тривають протести проти партії влади "Грузинська мрія", спровоковані заявою влади про припинення процесу євроінтеграції до 2028 року.

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе після розгону багатотисячного протесту заявив, що в країні не буде реалізований "сценарій Майдану". Акція в ніч на 2 грудня закінчилася розгоном із затриманнями.

Грузинське представництво правозахисної організації Transparency International звинувачує грузинських силовиків у нелюдському поводженні під час протестів.

Читайте статтю: Тбілісі розпочинає революцію: що може забезпечити перемогу прозахідних протестів у Грузії